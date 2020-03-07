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Робертсон не вийшов на матч АПЛ перед грою проти Атлетіко – Клопп пояснив відсутність провідного оборонця

14:55 87 Читать на русском
Робертсон не вийшов на матч АПЛ перед грою проти Атлетіко – Клопп пояснив відсутність провідного оборонця
Робертсон і Клопп після невдачі проти Уотфорда / AFP

Оборонець англійського Ліверпуля Ендрю Робертсон несподівано не потрапив до заявки на матч 29-го туру Прем'єр-ліги проти Борнмута. Відсутність шотландця прокоментував керманич "червоних" Юрген Клопп.

25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане
 
Каллум Вілсон 9’
9’ Каллум Вілсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане

"Справа в ротації чи в поганій формі? Щось середнє.

Ліверпуль – Атлетіко: Аліссон пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Він повинен був зіграти сьогодні з перших хвилин, але потім відчув дискомфорт. Та все гаразд, він буде готовий до середи. Та не сьогодні", – цитує німця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що вже в середу, 12 березня, Ліверпуль зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Перший поєдинок виграли "матрацники" (1:0).

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Борнмут Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль
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