Робертсон не вийшов на матч АПЛ перед грою проти Атлетіко – Клопп пояснив відсутність провідного оборонця

Робертсон і Клопп після невдачі проти Уотфорда / AFP

Оборонець англійського Ліверпуля Ендрю Робертсон несподівано не потрапив до заявки на матч 29-го туру Прем'єр-ліги проти Борнмута. Відсутність шотландця прокоментував керманич "червоних" Юрген Клопп.

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Він повинен був зіграти сьогодні з перших хвилин, але потім відчув дискомфорт. Та все гаразд, він буде готовий до середи. Та не сьогодні", – цитує німця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що вже в середу, 12 березня, Ліверпуль зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Перший поєдинок виграли "матрацники" (1:0).

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