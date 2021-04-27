Ліверпуль націлився на Санчо – зірка Бундесліги замінить Салаха
21:42 - Читать на русском
Ліверпуль може втрутитись у боротьбу за хавбека Борусії Д Джейдона Санчо.
Ліверпуль зацікавлений у послугах 21-річного таланта дортмундської Борусії Джейдона Санчо, повідомляє Daily Mail.
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У таборі мерсисайдців звернуться до Борусії, якщо босам Ліверпуля вдасться влітку продати Мохамеда Салаха. Також на Джейдона полює ще один гранд АПЛ – Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, у 2017-му "джмелі" придбали Санчо у Ман Сіті за 8 млн євро. Зараз transfermarkt оцінює півзахисника у 100 млн євро.
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