Збірна України може провести спаринг проти Німеччини далеко не в оптимальному складі.

"Сьогодні о 21:45 команда Сергія Реброва зіграє проти Німеччини. За нашою інформацією, у цьому матчі під сумнівом участь трьох потенційних гравців основного складу.

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Йдеться не тільки про воротаря Андрія Луніна (приєднався до команди тільки сьогодні) та Віталія Миколенка (видновлюється після травми), які відсутні в офіційній заявці на матч. Радше за все, тренери побережуть і хавбека Георгія Судакова – щоб не форсувати відновлення гравця після пошкодження", – повідомило ТаТоТаке.

Нагадаємо, спаринг проти Німеччини – лише перший з трьох, який Україна запланувала в рамках підготовки до Євро. Попереду ще Польща (7 червня) та Молдова (11-го). Підопічні Реброва стартують на чемпіонаті Європи 17 червня матчем проти Румунії.

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