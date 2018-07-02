Салах: Я щасливий підписати новий контракт з Ліверпулем

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах поділився враженнями після підписання нового контракту з "червоними".
"Я щасливий підписати новий контракт з Ліверпулем.Мій перший сезон в команді був дивовижний для мене та моєї родини.
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Я дякую всім співробітникам футбольного клубу Ліверпуль, а також нашим неймовірним фанатам.
Впевнений, що разом ми зможемо досягати нових футбольних вершин. Вже не можу дочекатись початку нового сезону", – розповів єгиптянин Anfield HQ.
Нагадаємо, Салах підписав новий контракт з "мерсисайдцями". Мохамед став найбільш високооплачуваним футболістом в історії клубу.
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У минулому сезоні Мохамед став найкращим бомбардиром АПЛ забивши 32 голи у 36 матчах. Нагадаємо, Салах став гравцем Ліверпуля у 2017 році, перейшовши з Роми.