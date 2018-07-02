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Салах: Я счастлив подписать новый контракт с Ливерпулем

16:38 46 Читати українською
Салах: Я счастлив подписать новый контракт с Ливерпулем
Мохамед Салах / Anfield HQ ‏

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах поделился впечатлениями после подписания нового контракта с "красными".

"Я счастлив подписать новый контракт с Ливерпулем. Мой первый сезон в команде был удивительный для меня и моей семьи.

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Я благодарю всех сотрудников футбольного клуба Ливерпуль, а также наших невероятных фанатов.

Уверен, что вместе мы сможем достигать новых футбольных вершин. Не могу дождаться начала нового сезона", – рассказал египтянин Anfield HQ.

Напомним, Салах подписал новый контракт с "мерсисайдцами". Мохамед стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

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В прошлом сезоне Мохамед стал лучшим бомбардиром АПЛ забив 32 гола в 36 матчах. Напомним, Салах стал игроком Ливерпуля в 2017 году, перейдя из Ромы.

Теги
Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль
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