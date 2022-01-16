КАН, другий тур

Група E

Кот-д'Івуар – Сьєрра-Леоне – 2:2

Голи: Аллє, 25, Пепе, 65 – Камара М. Н., 55, Камара А., 90+3

Нереалізований пенальті: Кессьє, 12 (К)

Сьєрра-Леоне створила другу поспіль сенсацію. Після нічиєї з Алжиром аутсайдеру групи вдалося відібрати очки в Кот-д'Івуару. Найкращий гравець першого туру – голкіпер Мохамед Камара – знову творив дива на лінії воріт (5 сейвів) і на виходах. Він навіть потягнув пенальті від капітана Мілана Кессьє.

Кот-д'Івуар все ж відкрив рахунок – Заха допоміг Аллє забити перший гол на Кубку Африки. Однак Сьєрра-Леоне відігралася, а потім відігралася ще раз. На останніх хвилинах воротар івуарійців припустився епічного фейлу – не зумів прийняти пас назад і подарував суперникам нічию.

| Que lambança do goleiro da Costa do Marfim aos 48' do segundo tempo. Sangaré entregou o empate à Serra Leoa na Copa Africana de Nações. 2 a 2. BIZARRO DEMAIS! #CAN2021



@BandTV pic.twitter.com/3biexV4tiB — Leonardo José (@LeoJoseReporter) January 16, 2022

КАН, другий тур

Група F

Туніс – Мавританія – 4:0

Голи: Матлуті, 4, Хазрі, 9, 64, Джазірі, 66

Нереалізований пенальті: Чаалалі, 89 (Т)

Туніс реабілітувався за скандальну поразку від Малі розгромом Мавританії. Головним героєм матчу став Вахбі Хазрі. Зірка французького чемпіонату взяв участь у всіх чотирьох голах. Спершу розігнав ефектну атаку, яка завершилася голом Матлуті, потім сам оформив дубль, а довершив справу асистом. Туніс красиво комбінував і заслужено переміг, зберігши шанси на вихід у плей-офф. Мавританія вилітає.