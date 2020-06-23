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Салах готовий повернутися у стартовий склад Ліверпуля – Клопп втратив двох інших лідерів

19:33 - Читать на русском
Салах готовий повернутися у стартовий склад Ліверпуля – Клопп втратив двох інших лідерів
Мохамед Салах / фото: Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перед матчем 31-го туру АПЛ проти Крістал Пелас розповів про кадрову ситуацію в команді.

 

Менеджер повідомив, що захисник Ендрю Робертсон і форвард Мохамед Салах повернулися до тренувань в загальній групі Ліверпуля, інформує Liverpool Echo.

Клопп пояснив млявий виступ Ліверпуля в дербі

Однак не обійшлося без втрат. Півзахисник Джеймс Мілнер і захисник Жоель Матіп, які не змогли дограти дербі проти Евертона (0:0), майбутній матч проти "орлів" пропустять.

Нагадаємо, матч Ліверпуль – Крістал Пелас відбудеться завтра, 24 червня, на стадіоні Енфілд. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом. Мерсисайдці залишаються незмінним лідером у таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 20 очок.

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Теги
Англія Юрген Юрген Клопп Ліверпуль - Крістал Пелас Джеймс Джеймс Мілнер Жоель Жоель Матіп Мохамед Мохамед Салах Ендрю Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль
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