Салах готов вернуться в стартовый состав Ливерпуля – Клопп потерял двух других лидеров

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп перед матчем 31-го тура АПЛ против Кристал Пэлас рассказал о кадровой ситуации в команде.

Менеджер сообщил, что защитник Эндрю Робертсон и форвард Мохамед Салах вернулись к тренировкам в общей группе Ливерпуля, информирует Liverpool Echo.

Клопп объяснил вялое выступление Ливерпуля в дерби

Однако не обошлось без потерь. Полузащитник Джеймс Милнер и защитник Жоэль Матип, которые не смогли доиграть дерби против Эвертона (0:0), предстоящий матч против "орлов" пропустят.

Напомним, матч Ливерпуль – Кристал Пэлас состоится завтра, 24 июня, на стадионе Энфилд. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени. Мерсисайдцы остаются неизменным лидером в таблице, опережая Манчестер Сити на 20 очков.

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