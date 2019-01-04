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Салах, Азар та ще 5 гравців претендують на звання найкращого гравця грудня в АПЛ

20:25 34 Читать на русском
Салах, Азар та ще 5 гравців претендують на звання найкращого гравця грудня в АПЛ
Мохамед Салах / Фото: Sky Sports

Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця АПЛ за підсумками грудня.

Англійська Прем'єр-ліга назвала претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками грудня.

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За нагороду змагатимуться Мохамед Салах, Вірджил ван Дейк (обидва – Ліверпуль), Еден Азар (Челсі), Харрі Кейн, Сон Хин Мін (обидва – Тоттенхем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед) та Феліпе Андерсон (Вест Хем).

У листопаді найкращим футболістом АПЛ став вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг.

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