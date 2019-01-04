Манчестер Сіті – Ліверпуль: як Компані лайливо обізвав Салаха, суддя "симулював", а героя надихнула таємнича красуня

Матч основних претендентів на титул чемпіона в АПЛ не обійшовся без курйозів і скандальних моментів, які залишились за кадром трансляції. "Футбол 24" наводить альтернативний погляд на дуель чинного чемпіона та лідера першості Англії.

Матч Манчестер Сіті – Ліверпуль завершився першою поразкою команди Клоппа в сезоні. Це була доволі дивна гра. Найбільш атакувальні команди АПЛ відійшли від свого стилю і зіграли, як у фіналі, коли вже не до краси і кожна помилка несе за собою тінь фатальності. Тим не менше помилок вистачало – надто високий клас у їхніх лідерів нападу, надто великий нерв протистояння. Цей чудовий двобій мав усі шанси завершитись трьома різними результатами (згадайте, як 11 міліметрів не вистачило Ліверпулю, щоб відкрити рахунок), але підсумкова звитяга команди Зінченка влаштувала більшість – чемпіонська інтрига максимально жива. Що ж залишилось за кадром?

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Клопп був би поганим шпигуном

Головний тренер Ліверпуля приблизно за годину до старту гри кумедно спостерігав за розігрівом суперника, ніби намагаючись щось такого таємного підгледіти. Юрген Клопп, як відчував, що Гвардіоли приготував йому парочку неприємних сюрпризів!

Jurgen Klopp: a keen observer of City’s warm-up pic.twitter.com/RUqGueTVm0 — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) 3 січня 2019 р.

Батл Компані – Салах за межею цензури

Капітан Сіті спочатку грубо в'їхав у ноги лідера Ліверпуля ще й на межі так званого фолу останньої надії. Клопп обурювався: "Ну, як це може бути не червона картка?!" Користувачі соцмереж пригадали у відповідь ще брутальніший фол ван Дейка в матчі Ліги чемпіонів проти Наполі, за який нідерландський центрбек уникнув суворого покарання. А й справді, якщо там вилучення не було, то чого тут хотіти?

Знайшлось в історії і продовження. Як інформує Daily Mail та деякі інші джерела, Компані обізвав Салаха "пи**ою", коли єгиптянин лежав на газоні. Цього вечора Сіті був енергійніший та агресивніший в усіх сенсах – може, тому й переміг? Вічна дискусія про межі дозволеного і методи досягнення мети. З одного боку бельгійського захисника вся ця поведінка не прикрашає. А з іншого – Салах потім довго не міг знайти свою гру і спромігся лише на 1 супермомент, коли його постріл парирував Едерсон.

Kompany calling salah a pussy last night, Oi kompany had some different energy last night pic.twitter.com/1tjUHbY9oH — knighty (@LeonKnight_) 4 січня 2019 р. Сейв матчу зробив не воротар – кумедне порівняння від Менді Едерсон та Аліссон виконали кілька непоганих фокусів, але головний порятунок в активі не голкіперів. Травмований Бендажмін Менді, який встигав і твіти постити, і на поле вибігати святкувати, порівняв сейв Джона Стоунза з героєм мультиків Інспектором Гаджетом. Це був ще більш драматичний політ за м'ячем, якщо зважити на присутність Салаха, готового добити в останній момент. That gogogadgeto save from Stonesey is absolutely incredible — Benjamin Mendy (@benmendy23) 3 січня 2019 р. Навіть сам захисник збірної Англії, переглядаючи момент після матчу, не міг повірити у свій сейв. Компанію йому склав Едерсон – саме на рахунок бразильського воротаря Сіті записали б найкурйозніший автогол року, якби не відчайдушний стрибок партнера. "Hadouken", – кумедно прокричав Стоунзі, апелюючи до героя вуличних бійок в одній з відеоігор. Ederson and John Stones watching the goal-line clearance back in the Man City dressing room last night. Still can't believe this didn't go in! #MCILIV pic.twitter.com/4jUY71PcCN — 888sport (@888sport) 4 січня 2019 р. Якби не технології, арбітр цілком міг зарахувати взяття воріт. Ви тільки подивіться на цей ракурс, який волає: "Чистий гол"! Don’t care what goalline technology says. This is a GOAL. #MCILIV pic.twitter.com/VD4hWlIhd5 — FEMI Michael Jnr (@OshoJnr) 3 січня 2019 р. Симуляція рефері? Ентоні Тейлор неслабо повеселив фанатів обох команд. Арбітр, який роздав попередження 6-м гравцям, але примудрився нікого не вилучити, цілком міг би показати жовту і собі – жодного контакту з будь-ким там не було. Принаймні так жартують у мережі, реагуючи на його раптове падіння у штрафному майданчику гостей. А дехто взагалі побачив у цій "симуляції" тролінг Ліверпуля з боку судді. Адже десь так само одного дня впав легендарний капітан Стіві Джі, після чого чемпіонський титул вислизнув з його і партнерів рук. Anthony Taylor is really riling up the Liverpool fans with his Steven Gerrard impression. pic.twitter.com/SRquz6YwZX — Dylan Walsh (@dylanwalsh_) 3 січня 2019 р. No contact whatsoever. Not a penalty for me. pic.twitter.com/562oXNWx8n — Kristian (@vonstrenginho) 4 січня 2019 р. Таємниця успіху рекордсмена і героя зустрічі Агуеро Форвард Манчестер Сіті не має собі рівних з 2011-го року, якщо говорити про матчі проти топ-6 клубів АПЛ. Серхіо Агуеро наколотив грандам за цей час 37 голів, тоді як найближчий переслідувач Харрі Кейн – лише 20, а Еден Азар – 17. Він не тільки найрезультативніший у суперництві Великої шістки, а й забив Ліверпулю 7 голів у 7 домашніх матчах. Aguero' shoots down Liverpool with his 37th goal against the Premier League's 'Big Six'



He has also put 7 past Chelsea, plus a whopping 10 against Tottenham. Manchester United have been hit by 8 Aguero goals, while he has put 5 past Arsenal#MCILIV #PremierLeague pic.twitter.com/BHVMKi7axt — Manchester City fans in The World (@cityfcfans) 4 січня 2019 р. Напередодні зустрічі з "червоними" колишній зять Марадони, який заробляє 250 тисяч фунтів на тиждень, насолоджувався компанією таємничої брюнетки (їх уже бачили разом у листопаді під час відвідин Лос-Анджелеса), завтавши в дешевий ресторанчик, де 3 страви обійдуться у 23,5 фунта. Серхіо це надихнуло на серйозні звершення – на полі він уже не економив і забив Аліссону неймовірний гол майже з нульового кута, а потім допоміг відзначитись Сане та кілька разів круто відпрацював у захисті.

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