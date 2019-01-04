Манчестер Сіті – Ліверпуль: як Компані лайливо обізвав Салаха, суддя "симулював", а героя надихнула таємнича красуня

Матч основних претендентів на титул чемпіона в АПЛ не обійшовся без курйозів і скандальних моментів, які залишились за кадром трансляції. "Футбол 24" наводить альтернативний погляд на дуель чинного чемпіона та лідера першості Англії.
Матч Манчестер Сіті – Ліверпуль завершився першою поразкою команди Клоппа в сезоні. Це була доволі дивна гра. Найбільш атакувальні команди АПЛ відійшли від свого стилю і зіграли, як у фіналі, коли вже не до краси і кожна помилка несе за собою тінь фатальності. Тим не менше помилок вистачало – надто високий клас у їхніх лідерів нападу, надто великий нерв протистояння. Цей чудовий двобій мав усі шанси завершитись трьома різними результатами (згадайте, як 11 міліметрів не вистачило Ліверпулю, щоб відкрити рахунок), але підсумкова звитяга команди Зінченка влаштувала більшість – чемпіонська інтрига максимально жива. Що ж залишилось за кадром?
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Клопп був би поганим шпигуном
Головний тренер Ліверпуля приблизно за годину до старту гри кумедно спостерігав за розігрівом суперника, ніби намагаючись щось такого таємного підгледіти. Юрген Клопп, як відчував, що Гвардіоли приготував йому парочку неприємних сюрпризів!
Батл Компані – Салах за межею цензури
Капітан Сіті спочатку грубо в'їхав у ноги лідера Ліверпуля ще й на межі так званого фолу останньої надії. Клопп обурювався: "Ну, як це може бути не червона картка?!" Користувачі соцмереж пригадали у відповідь ще брутальніший фол ван Дейка в матчі Ліги чемпіонів проти Наполі, за який нідерландський центрбек уникнув суворого покарання. А й справді, якщо там вилучення не було, то чого тут хотіти?
Знайшлось в історії і продовження. Як інформує Daily Mail та деякі інші джерела, Компані обізвав Салаха "пи**ою", коли єгиптянин лежав на газоні. Цього вечора Сіті був енергійніший та агресивніший в усіх сенсах – може, тому й переміг? Вічна дискусія про межі дозволеного і методи досягнення мети. З одного боку бельгійського захисника вся ця поведінка не прикрашає. А з іншого – Салах потім довго не міг знайти свою гру і спромігся лише на 1 супермомент, коли його постріл парирував Едерсон.
"Перформанс екс-зірки Шахтаря у потворній перемозі Гвардіоли": реакція англійських ЗМІ на Ман Сіті – Ліверпуль