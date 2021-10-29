"Цей Ліверпуль – шедевральна команда. Фантастична команда без справжніх суперзірок. Справжній колектив.

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У них один грає за всіх, в інших командах кожен грає за себе. 80 відсотків часу вони рухаються, коли володіють м'ячем. Якби вони були оркестром, то завжди звучали б ідеально та синхронно", – цитує Саккі The Telegraph.

До слова, підопічні Юргена Клоппа наразі розташувались на 2 сходинці АПЛ, поступаючись Челсі лише на один заліковий бал. Вже завтра, 30 жовтня, вони гратимуть проти Брайтона.

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