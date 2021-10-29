"Этот Ливерпуль – шедевральная команда. Фантастическая команда без настоящих суперзвезд. Настоящий коллектив.

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У них один играет за всех, в других командах каждый играет за себя. 80 процентов времени они двигаются, когда владеют мячом. Если бы они были оркестром, то всегда бы звучали идеально и синхронно", – цитирует Сакки The Telegraph .

К слову, подопечные Юргена Клоппа сейчас расположились на 2 строчке АПЛ, уступая Челси только на один зачетный балл. Уже завтра, 30 октября, они будут играть против Брайтона.

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