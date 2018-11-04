Сачко: Дехто з гравців підсвідомо готував себе до гри з Карабахом

Наставник полтавської Ворскли Василь Сачко поділився враженнями від матчу 14 туру УПЛ проти Львова.

"Ми домовлялися з хлопцями перед грою, що повинні грати з перших хвилин агресивно, повинні постаратися забити швидкий м'яч. Це нам вдалося. У першому таймі ми грали дуже добре: виконувалося все те, про що ми просили. Хлопці дуже серйозно підійшли до цієї гри, видно було настрій, команда вийшла зарядженою з роздягальні, контролювали м'яч, створювали моменти, могли ще забивати.

Львів – Ворскла – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Перед другим таймом ми просили хлопців, щоб вони не зменшували обертів – нам не можна було пропускати, не можна було не допрацьовувати. Але у нас це не вийшло, суперник створив кілька моментів, а ми допустили помилки.

Думаю, що в підсвідомості хтось із хлопців себе готував на наступну непросту гру з Карабахом, яка відбудеться в четвер.

Наше завдання зараз – відновити хлопців, підготувати їх емоційно. Є робота і для наших лікарів.

Жіноча бригада арбітрів? Думаю, що вони добре впоралися зі своєю роботою. Бажаю цій бригаді об'єктивно оцінювати ситуацію, а також здоров'я. Крім того, що дівчата симпатичні, вони добре роблять свою справу", – сказав Сачко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Ворскла впевнено перемогла Львів