Сачко: Некоторые игроки подсознательно готовили себя к игре с Карабахом

Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями от матча 14 тура УПЛ против Львова.

"Мы договаривались с ребятами перед игрой, что должны играть с первых минут агрессивно, должны постараться забить быстрый мяч. Это нам удалось. В первом тайме мы играли очень хорошо: выполнялось все то, о чем мы просили. Ребята очень серьезно подошли к этой игре, видно было настрой, команда вышла заряженной из раздевалки, контролировали мяч, создавали моменты, могли еще забивать.

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Перед вторым таймом мы просили ребят, чтобы они не уменьшали обороты – нам нельзя было пропускать, нельзя было не дорабатывать. Но у нас это не получилось, соперник создал несколько моментов, а мы допустили ошибки.

Думаю, что в подсознании кто-то из ребят себя готовил на следующую непростую игру с Карабахом, которая состоится в четверг.

Наша задача сейчас – восстановить ребят, подготовить их эмоционально. Есть работа и для наших врачей.

Женская бригада арбитров? Думаю, что они хорошо справились со своей работой. Желаю этой бригаде объективно оценивать ситуацию, а также здоровья. Кроме того, что девушки симпатичные, они хорошо делают свое дело", – сказал Сачко в эфире телеканала "Футбол 1".

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