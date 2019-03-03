Сачко – про поразку від Зорі: Ворота суперника наче зачаровані

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував поразку від луганської Зорі в матчі 20 туру УПЛ.

"У роздягальні я сьогодні бачив настрій. Бачив команду, яка приїхала сюди за очками. У першому таймі темп був абсолютно рівним. Було багато боротьби. Ніхто не хотів поступатися. Але в роздягальню ми, на жаль, пропустили гол.

Ми грали до забитого м'яча. Ми могли забити, і все могло змінитись. Але чаша терезів схилилася не на нашу користь.

Зоря – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі в кожному з пропущених м'ячів хтось не добіг або недопрацював. Це дуже сумно. Інший момент: не можемо забити. У грі з Карпатами у нас було достатньо моментів. У нас чимало моментів було і сьогодні. Забивати ми просто зобов'язані. На жаль, ворота суперника наче зачаровані. Значить, ми десь не допрацьовуємо.

Десь щось не спрацьовує. Так весь час тривати не може. Я дуже засмучений сьогоднішньою поразкою. Природно, сюди ми їхали за очками, налаштовувалися на перемогу.

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Невчасно зійшов з гри Ігор Пердута, отримавши травму. Не зміг сьогодні допомогти нам і Чеснаков, капітан команди. На полі їх не вистачало. І від деяких гравців ми чекаємо більшого. Вони повинні посилювати гру, складати конкуренцію. І деяким нашим футболістам теж потрібно задуматися", – цитує Сачка офіційний сайт Зорі.