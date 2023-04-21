"Я взагалі дивуюся, з яких грошей Суркіси утримують команду. Це важко, адже потрібно зарплату платити, виїзди забезпечувати. Мені здається, Суркіси вже охололи до футболу.

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Не можу відповісти, чи потрібно їм продавати Динамо, але Луческу в будь-якому разі має піти. Потрібно брати кваліфікованого тренера і платити йому хорошу зарплату, а не так – що взяти аби кого і платити йому копійки. Це не годиться!" – поділився Сабо в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Динамо у поточному сезоні посідає аж четверте місце, набравши 40 очок за 21 зіграний матч. Востаннє таке було в сезоні 2013/14, коли команду очолював Олег Блохін (до квітня 2014-го).

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