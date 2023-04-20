"Луческу в будь-якому разі має піти. Потрібно брати кваліфікованого тренера і платити йому хорошу зарплату.

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Кого я бачу головним тренером Динамо після Луческу? Максимов – дуже хороший тренер, він дуже багато зробив у Ворсклі. Можливо, Патрік ван Леувен із Зорі прийде, він більш досвідчений.

Шовковський? Поки що Олександр притирається. Він був у збірній України, тепер допомагає Луческу. У Шовковського є хороший досвід футболіста, він був прекрасним воротарем. Але я не знаю, чи варто його ставити зараз головним тренером. Мені здається, трошки зарано. Йому потрібно набратися тренерського досвіду, що він зараз і робить. Подивимося, що буде. Я вважаю, що наразі на роль головного тренера Динамо підходять Максимов і ван Леувен", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Шовковський приєднався до тренерського штабу Динамо 11 січня, підписавши з "біло-синіми" контракт до літа 2024 року. Ван Леувен успішно тренує Зорю (команда перебуває на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ), а Максимов після звільнення з Ворскли (у травні 2022-го) досі перебуває без роботи.

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