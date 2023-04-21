"Я вообще удивляюсь, с каких денег Суркисы содержат команду. Это тяжело, ведь нужно зарплату платить, выезды обеспечивать. Мне кажется, Суркисы уже остыли к футболу.

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Не могу ответить, нужно ли им продавать Динамо, но Луческу в любом случае должен уйти. Нужно брать квалифицированного тренера и платить ему хорошую зарплату, а не так – что взять абы кого и платить ему копейки. Это не годится!" – поделился Сабо в интервью Fanday.

Добавим, что Динамо в текущем сезоне занимает аж четвертое место, набрав 40 очков за 21 сыгранный матч. Последний раз такое было в сезоне 2013/14, когда команду возглавлял Олег Блохин (до апреля 2014-го).

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