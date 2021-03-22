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Турнірна таблиця? (усміхається) Це, звичайно, теж радує. У нас був непростий матч, особливо важкий перший тайм. У другому додали швидкості, потрібно було забити м'яч, щоб усе пішло, як треба, і ми довели рахунок до великого. Потрібно віддати належне команді Рух, ми їх переглядали і розуміли, як вони будуть грати. Вони не закривалися, а правильно оборонялися і здорово вибігали в атаки. Повторюся, з ними було непросто.

Гра Руха покращилася. Видно, що вони працюють, і незважаючи на рахунок 3:0, нам з ними було дуже непросто. Повторюся, вони здорово обороняються, правильно вибудовують захист, тактично підковані, добре вибігають у контратаки, а коли атакують позиційно, також добре пересуваються. Важливо було забити перший м'яч якомога швидше, щоб гра трохи заспокоїлася і пішла за нашим сценарієм.

Мої дублі в кар'єрі? Два точно було. Сьогоднішній – третій або четвертий. Зізнаюся, дуже чекав цього моменту, оскільки довго не забивав, а за Динамо це й узагалі мої перші м'ячі, повторюся, дуже хотілося забити. Останнім часом у мене кілька приємних подій, ще нещодавно син народився. Тож усе склалося якнайкраще. Після дублю усі кричали "нарешті", тому що мені давно дуже хотілося забити", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

До слова, після 19-ти зіграних турів перевага "біло-синіх" над Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ складає аж 7 пунктів. Після паузи на матчі збірних, кияни гратимуть з Олександрією на виїзді, а донеччани завітають у гості до Ворскли.

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