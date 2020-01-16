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Сабо: Ярмоленку потрібно повертатися в Україну

16 січня 22:08 1646 Читать на русском
Сабо: Ярмоленку потрібно повертатися в Україну
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Колишній гравець та тренер київського Динамо Йожеф Сабо оцінив виступи півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка в Європі.

"Ярмоленко все ж повинен показати свою ціну. Тому що і в Німеччині, і в Англії його просто замучили – то він грає, то не грає. А футболіст повинен грати. Уже навіть починають писати, що Вест Хем може віддати Андрія в оренду.

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Йому потрібно повертатися в Україну і грати весь час. Я дивуюсь, коли мені кажуть, що це великі навантаження, потрібно давати час відпочивати. Які навантаження? А в Манчестер Сіті чи Ліверпулі не навантаження? Подивіться, як гравці Клоппа тягнуть весь цей сезон! Футболіст повинен грати – тоді він буде рости. Якщо він буде сидіти на лавці – нічого не буде. Випускати на 10-15 хвилин на поле можна молодого футболіста, підпускати до першої команди. Тоді він буде рости", – сказав Сабо у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Ярмоленко у поточному сезоні зіграв 15 матчів у чемпіонаті Англії, в яких забив 3 голи та віддав одну гольову передачу.

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Теги
Українці за кордоном Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Йожеф Сабо Легіонерський хліб
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