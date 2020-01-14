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Ярмоленко може повернутися до загальної групи Вест Хема лише на початку лютого

14 січня 09:44 1055 Читать на русском
Ярмоленко може повернутися до загальної групи Вест Хема лише на початку лютого
Андрій Ярмоленко / 90min

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватись після травми привідного м'язу стегна, якої він зазнав наприкінці минулого року.

Українець пропустить найближчих 5 матчів "молотів" і повернеться до загальної групи своєї команди 1 лютого, інформує zbirna.com. Свій перший матч після відновлення Ярмоленко може зіграти 9 лютого проти Манчестер Сіті у 26 турі АПЛ.

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Таким чином, Ярмоленко пропустить матчі АПЛ проти Евертона, Лестера, Ліверпуля та Брайтона, а також зустріч з Вест Бромвічем в Кубку англійської ліги.

До слова, у поточному сезоні Ярмоленко зіграв 15 матчів в АПЛ, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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Теги
Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Українці за кордоном Англія
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