Ярмоленко може повернутися до загальної групи Вест Хема лише на початку лютого

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватись після травми привідного м'язу стегна, якої він зазнав наприкінці минулого року.

Українець пропустить найближчих 5 матчів "молотів" і повернеться до загальної групи своєї команди 1 лютого, інформує zbirna.com. Свій перший матч після відновлення Ярмоленко може зіграти 9 лютого проти Манчестер Сіті у 26 турі АПЛ.

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Таким чином, Ярмоленко пропустить матчі АПЛ проти Евертона, Лестера, Ліверпуля та Брайтона, а також зустріч з Вест Бромвічем в Кубку англійської ліги.

До слова, у поточному сезоні Ярмоленко зіграв 15 матчів в АПЛ, у яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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