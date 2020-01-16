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Сабо: Ярмоленко нужно возвращаться в Украину

16 января 22:08 400 Читати українською
Сабо: Ярмоленко нужно возвращаться в Украину
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Бывший игрок и тренер киевского Динамо Йожеф Сабо оценил выступления полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в Европе.

"Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили – то он играет, то не играет. А футболист должен играть. Уже даже начинают писать, что Вест Хэм может отдать Андрея в аренду.

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Ему нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Нагрузки? А в Манчестер Сити или Ливерпуле не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон! Футболист должен играть – тогда он будет расти. Если он будет сидеть на скамейке – ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти", – сказал Сабо в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Ярмоленко в текущем сезоне сыграл 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Йожеф Сабо Легионерский хлеб
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