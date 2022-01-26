Колишній нападник збірної України, київського Динамо та низки інших клубів Артем Мілевський тепер виступатиме за національну команду з міні-футболу.

Федерація міні-футболу України в своєму Instagram повідомила, що знаменитий екс-футболіст Артем Мілевський став амбасадором організації.

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Окрім цього, колишній нападник Динамо не залишиться поза грою. Вже у червні Мілевський дебютує за національну команду на чемпіонаті Європи з міні-футболу, який відбудеться у Кошиці.

Нагадаємо, Артем завершив ігрову кар'єру в 36 років. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, останнім клубом Мілевського був Минай.

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