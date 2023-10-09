"Думаю, що Ребров має свою модель гри. Для нього все життя мала велике значення дисципліна. Особливо ігрова дисципліна.

"Головне, щоб не вийшло так, як у Північній Македонії": Судаков дав пораду збірній України на матч відбору Євро-2024

Хотілось би, щоб наші перемогли. Але ми граємо в Празі, це все одно не у своїй країні. Також не можна забувати, що більшість гравців Північної Македонії виступають в європейських чемпіонатах. Отже, вони змогли проявити себе у своєму слабенькому чемпіонаті і отримати запрошення з-за кордону. Це показово.

Імовірно, що в першому таймі суперник спробує тиснути на нашу збірну. Але далі навряд чи їх вистачить фізично. Це потрібно усвідомлювати. Наша витримка та фізика на дистанції матчу можуть вийти на перший план. Сподіваюся, в хорошому сенсі для нас на це вплине форма гравців Шахтаря. Ще раніше було помітно, що ван Леувен дає їм таке навантаження, що вони ледве ходять по полю. А другий тайм з Антверпеном показав їхню готовність. Буде добре, якщо це позначиться і на грі збірної.

Найголовніше питання – хто складе пару центральних захисників. Тому що в усіх українських командах ці гравці роблять стільки помилок, що іноді просто соромно дивитися такий футбол", – цитує Сабо УПЛ ТБ.

Нагадаємо, збірна України напередодні розпочала підготовку до жовтневих матчів відбору на Євро-2024: 14 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють з Північною Македонією, а 17-го – з Мальтою.

Україна – Північна Македонія: прогноз на матч відбору до Євро-2024