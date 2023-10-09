Збірна України зіграє з командою Північної Македонії у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня, о 16:00 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів національна збірна змушена приймати суперників за кордоном. Гра пройде на Дженералі Арені в Празі.

Україна перемогла Північну Македонію у битві з 5 голами – Мудрик, Циганков і ходи Реброва створили історичний камбек

Україна – Північна Македонія: прогноз букмекерів на матч

Україна зустрічалася з Північною Македонією в червні. "Синьо-жовті" провалили перший тайм, однак оформили камбек з 0:2 та перемогли. Героями того матчу стали Циганков і Мудрик. Віктор, на жаль, не допоможе команді в суботу через травму. Як і Андрій Ярмоленко.

Навіть з такими втратами Україна вважається явним фаворитом поєдинку. Авторитетна контора Bwin на перемогу підопічних Реброва дає коефіцієнт 1.63. Звитяга македонців водночас оцінена в 5.5, а нічия – 3.8.

Дуже схожі котування виставили фахівці Betfair. Успіх українців презентований коефіцієнтом 1.53. Три очки на користь Північної Македонії малоймовірні – 5.5. Нічия також стане розчаруванням для нашої збірної – 3.3.

Матч очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.98, а на відповідний тотал менше – за 1.75.

Україна та Північна Македонія мають по 5 очок після п'яти матчів. Стільки ж в Італії, яка має гру в запасі. Три команди претендують на вихід на Євро-2024 з другого місця групи С, де домінує Англія.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С