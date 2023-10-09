"Ми прибули до Праги в гарному настрої – я маю на увазі гравців Шахтаря. Адже нещодавно ми показали дуже видовищну гру в Лізі чемпіонів. Поступаючись 0:2, зуміли перемогти. Схожа ситуація була і в матчі збірної з Північною Македонією. Також програвали, але врешті виграли – 3:2. Наразі будемо готуватися до наступних поєдинків.

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Після таких камбеків розумієш, що у футболі можливо все. Треба працювати й вірити у свої сили, тоді все буде добре. Після матчу з Антверпеном ми відразу вирушили до Праги. Я тут уже три дні, тобто час для відпочинку був, я вже повністю відновився. Вчора було перше тренування – хлопці з Динамо просто трохи пробіглися, а представники Шахтаря ще й зробили вправи на техніку й пограли у квадрат.

Північна Македонія – суперник непростий, і ми це вже побачили. Нещодавно македонці зіграли внічию з Італією, тож це дуже сильна команда. Але сподіваємося, що в Празі буде більше наших уболівальників і, відповідно, більше підтримки. Ми це відчуємо, і грати буде легше, ніж у першому матчі, на виїзді. Треба серйозно налаштовуватися на гру з перших хвилин, щоб не вийшло так, як у попередній зустрічі", – цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України напередодні розпочала підготовку до жовтневих матчів відбору на Євро-2024: 14 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють з Північною Македонією, а 17-го – з Мальтою.

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