"Думаю, что у Реброва есть своя модель игры. Для него всю жизнь имела большое значение дисциплина. Особенно игровая дисциплина.

"Главное, чтобы не получилось так, как в Северной Македонии": Судаков дал совет сборной Украины на матч отбора Евро-2024

Хотелось бы, чтобы наши победили. Но мы играем в Праге, это все равно не в своей стране. Также нельзя забывать, что большинство игроков Северной Македонии выступают в европейских чемпионатах. Следовательно, они смогли проявить себя в своем слабеньком чемпионате и получить приглашение из-за рубежа. Это показательно.

Вероятно, что в первом тайме соперник попытается давить на нашу сборную. Но дальше вряд ли их хватит физически. Это нужно осознавать. Наша выдержка и физика на дистанции матча могут выйти на первый план. Надеюсь, в хорошем смысле для нас на это повлияет форма игроков Шахтера. Еще раньше было заметно, что ван Леувен дает им такую нагрузку, что они еле ходят по полю. А второй тайм с Антверпеном показал их готовность. Будет хорошо, если это скажется и на игре сборной.

Самый главный вопрос – кто составит пару центральных защитников. Потому что во всех украинских командах эти игроки делают столько ошибок, что иногда просто стыдно смотреть такой футбол", – цитирует Сабо УПЛ ТБ.

Напомним, сборная Украины накануне начала подготовку к октябрьским матчам отбора на Евро-2024: 14 октября подопечные Сергея Реброва сыграют с Северной Македонией, а 17-го – с Мальтой.

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