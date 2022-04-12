"Ми матимемо слабкий чемпіонат, бо всі легіонери вже поїхали. Україну покинули найкращі гравці. Залишилися футболісти середнього рівня, і на них потрібно буде будувати команди. Згодом ми встанемо на ноги, і у нас з'являться інші молоді гравці. Харків, Маріуполь, Миколаїв розбиті. Потрібно буде відбудовувати міста. Буде дуже тяжкий час.

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Шахтарю та Динамо не загрожує розформування? Не думаю. Питання тільки щодо Динамо. Не хочу туди втручатися, хай самі розберуться щодо братів Суркісів. Я маю на увазі, що вони поїхали і забрали гроші. Я знаю, що Шахтар точно існуватиме. Думаю, Динамо як команда теж буде. Якщо не буде Суркісов, прийдуть інші. Клуб точно хтось візьме і підтримуватиме", – поділився Сабо у інтерв'ю Fanday.

Зауважимо, що чемпіонат України мав відновитись наприкінці лютого, проте все зіпсували російські орки, які напали на нашу країну. Шахтар та Динамо вже виїхали за кордон, де проводитимуть благодійні матчі, а зібрані кошти відправлятимуть на гуманітарні потреби та допомогу ЗСУ.

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