Сабо спрогнозував майбутнє Шахтаря та Динамо після війни
Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо не має великого оптимізму щодо долі українського чемпіонату.
"Ми матимемо слабкий чемпіонат, бо всі легіонери вже поїхали. Україну покинули найкращі гравці. Залишилися футболісти середнього рівня, і на них потрібно буде будувати команди. Згодом ми встанемо на ноги, і у нас з'являться інші молоді гравці. Харків, Маріуполь, Миколаїв розбиті. Потрібно буде відбудовувати міста. Буде дуже тяжкий час.
Сабо чекає на повернення Ракицького в збірну України та двічі розчарувався в Тимощуку
Шахтарю та Динамо не загрожує розформування? Не думаю. Питання тільки щодо Динамо. Не хочу туди втручатися, хай самі розберуться щодо братів Суркісів. Я маю на увазі, що вони поїхали і забрали гроші. Я знаю, що Шахтар точно існуватиме. Думаю, Динамо як команда теж буде. Якщо не буде Суркісов, прийдуть інші. Клуб точно хтось візьме і підтримуватиме", – поділився Сабо у інтерв'ю Fanday.
Зауважимо, що чемпіонат України мав відновитись наприкінці лютого, проте все зіпсували російські орки, які напали на нашу країну. Шахтар та Динамо вже виїхали за кордон, де проводитимуть благодійні матчі, а зібрані кошти відправлятимуть на гуманітарні потреби та допомогу ЗСУ.