"У нас будет слабый чемпионат, потому что все легионеры уже уехали. Украину покинули лучшие игроки. Остались футболисты среднего уровня, и на них придется строить команды. Со временем мы встанем на ноги, и у нас появятся другие молодые игроки. Харьков, Мариуполь, Николаев разбиты. Нужно будет восстанавливать города. Будет очень тяжелое время.

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Шахтеру и Динамо не грозит расформирование? Не думаю. Вопрос только по поводу Динамо. Не хочу туда вмешиваться, пусть сами разберутся по поводу братьев Суркисов. Я имею в виду, что они уехали и забрали деньги. Я знаю, что Шахтер будет точно существовать. Думаю, Динамо как команда тоже будет. Если не будет суркисов, придут другие. Клуб точно кто-нибудь возьмет и будет поддерживать", – поделился Сабо в интервью Fanday.

Отметим, что чемпионат Украины должен был возобновиться в конце февраля, однако все испортили напавшие на нашу страну российские орки. Шахтер и Динамо уже выехали за границу, где будут проводить благотворительные матчи, а собранные средства будут отправлять на гуманитарные нужды и помощь ВСУ.

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