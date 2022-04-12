Сабо спрогнозировал будущее Шахтера и Динамо после войны
У бывшего наставника Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо нет большого оптимизма по поводу судьбы украинского чемпионата.
"У нас будет слабый чемпионат, потому что все легионеры уже уехали. Украину покинули лучшие игроки. Остались футболисты среднего уровня, и на них придется строить команды. Со временем мы встанем на ноги, и у нас появятся другие молодые игроки. Харьков, Мариуполь, Николаев разбиты. Нужно будет восстанавливать города. Будет очень тяжелое время.
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Шахтеру и Динамо не грозит расформирование? Не думаю. Вопрос только по поводу Динамо. Не хочу туда вмешиваться, пусть сами разберутся по поводу братьев Суркисов. Я имею в виду, что они уехали и забрали деньги. Я знаю, что Шахтер будет точно существовать. Думаю, Динамо как команда тоже будет. Если не будет суркисов, придут другие. Клуб точно кто-нибудь возьмет и будет поддерживать", – поделился Сабо в интервью Fanday.
Отметим, что чемпионат Украины должен был возобновиться в конце февраля, однако все испортили напавшие на нашу страну российские орки. Шахтер и Динамо уже выехали за границу, где будут проводить благотворительные матчи, а собранные средства будут отправлять на гуманитарные нужды и помощь ВСУ.