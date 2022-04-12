"Ракицький? Він зробив те, що мав зробити – покинув Зеніт і поїхав із Росії. Думаю, такий футболіст, як Ракицький, потрібен нашій збірній. Його треба обов'язково викликати, він посилить національну команду. Я думаю, він не настільки винен, щоб його не пробачити. Все-таки, Ракицький зробив вчинок, на який ми всі від нього чекали.

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Тимощук... Що про нього говорити? Вже всі висловилися з цієї теми. Тимощук мене ще здивував, що відмовився платити аліменти своїм дітям. Я його категорично засуджую. Як же так? Адже це твої діти, твоя кров. Ти маєш платити їм не лише аліменти, а й взагалі допомагати. Не розумію, як можна відмовлятися, у нього ж є гроші. Так не можна робити", – поділився Сабо в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Ракицький засудив дії Росії ще з самого початку війни та розірвав угоду з Зенітом. Тимощук же досі мовчить, продовжуючи працювати в пітерському клубі, в той час як його батько записався до тероборони.

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