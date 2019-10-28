Сабо: Ще до старту чемпіонату я прогнозував для Динамо боротьбу за друге місце

Екс-наставник Динамо Йожеф Сабо різко розкритикував киян за результат матчу 12-го туру УПЛ проти Карпат (1:1).

"Як я й говорив перед матчем – Карпатам нічого втрачати. Вони вичікували на свій момент і реалізували його. Звісно – Шабанова не можна в чомусь звинувачувати. Він ненавмисно зрізав м'яч у свої ворота. Потрібно, щоб Артема підтримали товариші по команді та тренерський штаб. Помилки трапляються з усіма. А матч він провів хороший.

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо в чемпіонаті вже ніхто не боїться. Динамівський футбол зник. Немає того пресингу, натиску, запалу, немає швидких голів. Я ще перед стартом чемпіонату говорив, що вони будуть боротися за друге місце – так воно і є. Відстань між киянами, Зорею та Олександрією в одне очко і далі ця напруга буде збільшуватися", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, після 12-ти турів Динамо перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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