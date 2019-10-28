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Сабо: Еще до старта чемпионата я прогнозировал для Динамо борьбу за второе место

16:33 52 Читати українською
Сабо: Еще до старта чемпионата я прогнозировал для Динамо борьбу за второе место
Йожеф Сабо / Фото из открытых источников

Экс-наставник Динамо Йожеф Сабо резко раскритиковал киевлян за результат матча 12-го тура УПЛ против Карпат (1:1).

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

"Как я и говорил перед матчем – Карпатам нечего терять. Они выжидали свой момент и реализовали его. Конечно – Шабанова нельзя в чем-то обвинять. Он нечаянно срезал мяч в свои ворота. Нужно, чтобы Артема поддержали товарищи по команде и тренерский штаб. Ошибки случаются со всеми. А матч он провел хороший.

Динамо – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо в чемпионате уже никто не боится. Динамовский футбол исчез. Нет того прессинга, напора, задора, нет быстрых голов. Я еще перед стартом чемпионата говорил, что они будут бороться за второе место – так оно и есть. Расстояние между киевлянами, Зарей и Александрией в одно очко и дальше это напряжение будет увеличиваться", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, после 12-ти туров Динамо находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Шахтера на 10 очков.

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