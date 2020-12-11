Українські клуби отримали приємні бонуси за участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Шахтар, Динамо та Зоря за підсумками групової стадії єврокубків сумарно заробили 83 мільйони євро, інформує Meta-ratings.

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Наразі найбільшу грошову винагороду отримає Шахтар – 43 мільйони євро. З них 14,7 млн "гірники" отримають за участь у груповій стадії, 20,29 млн – за позицію в рейтингу УЄФА протягом 10 років, 7,88 млн – за результати матчів та вихід в 1/16 ЛЄ. Ще 200 тисяч євро команда Каштру отримає за маркетинговий пул.

Заробітки киян трішки менші – 35 мільйонів євро. Зокрема, 14,8 млн Динамо отримає за участь у груповому етапі, 16 млн – за історичний рейтинг, 4 млн – за виступ в квартеті та вихід в 1/16 ЛЄ. Ще додаткові 200 тисяч "біло-сині" отримають за маркетинговий пул.

Зоря в Лізі Європи заробила скромні 4,69 млн євро. Більшу частину (2,8 млн) луганці отримають за участь в групі, перемоги над АЕКом та Лестером принесуть у казну клубу 1,25 млн євро.

А от Колос і Десна, які вилетіли в кваліфікації ЛЄ, отримають 540 та 280 тисяч євро відповідно.

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