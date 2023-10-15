"Впродовж перших тридцяти хвилин поєдинку наші футболісти грали добре. Вони і перевагу мали, і м'яч забили, та й ще були моменти для взяття воріт. А от потім наче щось відрізало. Північномакедонці після цього мали три виходи на нашу "рамку" – і якби не Трубін, то я навіть не знаю, чим би все у підсумку закінчилось.

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Наш голкіпер – молодець, просто молодець! Другий тайм став схожим на останню п'ятнадцятихвилинку першого: він почався із чергового виходу віч-на-віч з Трубіним. І добре, що Анатолій відбив м'яча ногою, коли гравець збірної Північної Македонії з правого боку загрожував воротам. Після цього наша збірна лише захищалась, граючи на контратаках. Однак, у неї нічого не виходило, хіба що були один-два моменти. А от біля воріт збірної України було небезпечно, і не раз.

Трубін у цьому матчі був найкращий! З усіх у нашому складі. Без будь-яких сумнівів саме Трубіну потрібно дати це звання. Він – молодець. Якби не Трубін, то я навіть не знаю, що інший воротар робив би. По його воротах били і у першому таймі, і у другому, однак так і не забили", – сказав Сабо у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Трубіна було названо "Левом матчу", а статистичні портали WhoScored та SofaScore поставили йому другу найвищу оцінку серед гравців обох команд.

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