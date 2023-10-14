Стало відомо, кого з гравців збірної України визнали найкращим у матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії, який відбувся 14 жовтня у Празі.

Збірна України перед матчем з Північною Македонією / Getty Images

Нагороду "Лев матчу" здобув голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін, повідомляє прес-служба УАФ.

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Легіонер Бенфіки відстояв на нуль, неодноразово рятуючи свою команду від вірного гола.

У голосуванні за "Лева матчу" Трубін набрав 36% голосів, обійшовши одразу дев'ятьох своїх партнерів. Найближчими переслідувачами Анатолія стали автор першого гола Георгій Судаков (28%) та Михайло Мудрик (21%). Також вболівальники віддали свої голоси за: Олександра Зінченка (4%), Віталія Миколенка та Артема Довбика (обидва 3%), Іллю Забарного, Миколу Матвієнка, Юхима Коноплю і Тараса Степаненка (всі по 1%).

Нагадаємо, збірна України здолала Північну Македонію з рахунком 2:0, і з 10-ма очками посідає у турнірній таблиці групи С другу сходинку.

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