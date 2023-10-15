"В течение первых тридцати минут поединка наши футболисты играли хорошо. Они и преимущество имели, и мяч забили, да и еще были моменты для взятия ворот. А вот потом как будто что-то отрезало. Северомакедонцы после этого имели три выхода на нашу "рамку" – и если бы не Трубин, то я даже не знаю, чем бы все в итоге закончилось.

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Наш голкипер – молодец, просто молодец! Второй тайм стал похожим на последнюю пятнадцатиминутку первого: он начался с очередного выхода один на один с Трубиным. И хорошо, что Анатолий отбил мяч ногой, когда игрок сборной Северной Македонии с правой стороны угрожал воротам. После этого наша сборная лишь защищалась, играя на контратаках. Однако, у нее ничего не получалось, разве что были один-два момента. А вот у ворот сборной Украины было опасно, и не раз.

Трубин в сегодняшнем матче был лучший! Из всех в нашем составе. Без каких-либо сомнений именно Трубину нужно дать это звание. Он – молодец. Если бы не Трубин, то я даже не знаю, что другой вратарь делал бы. По его воротам били и в первом тайме, и во втором, однако так и не забили", – сказал Сабо в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Трубин был назван "Львом матча", а статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили ему вторую самую высокую оценку среди игроков обеих команд.

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