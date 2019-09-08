Сабо: Коноплянка – головний біль збірної України

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився враженнями від перемоги України у матчі з Литвою (3:0) в рамках кваліфікації до Євро-2020

"Було приємно дивитися, як наша збірна проводить матч. Мені подобається, що у нас будується гра. Особливо подобається півзахист.

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Шевченко бачить, хто в якому стані перебуває. Зараз, можливо, виник головний біль після появи Коноплянки – куди його подіти? Ця середня лінія зіграла добре.

Були моменти, коли нашим було потрібно захищатися, 9 осіб відходили назад. При втраті м'яча на половині суперника – відразу вступали в боротьбу.

Зінченко може і забрати м'яч, і почати атаку. Подивіться, як виріс Маліновський", – сказав Сабо в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, наступний спаринг України проти Нігерії відбудеться в Дніпрі 10 вересня, стартовий свиток пролунає о 21:30.

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