toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сабо: Коноплянка – головний біль збірної України

22:32 480 Читать на русском
Сабо: Коноплянка – головний біль збірної України
Євген Коноплянка / Фото УАФ

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився враженнями від перемоги України у матчі з Литвою (3:0) в рамках кваліфікації до Євро-2020

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Було приємно дивитися, як наша збірна проводить матч. Мені подобається, що у нас будується гра. Особливо подобається півзахист.

Коноплянка шокував зізнанням, що не погодився би перейти в Баварію

Шевченко бачить, хто в якому стані перебуває. Зараз, можливо, виник головний біль після появи Коноплянки – куди його подіти? Ця середня лінія зіграла добре.

Були моменти, коли нашим було потрібно захищатися, 9 осіб відходили назад. При втраті м'яча на половині суперника – відразу вступали в боротьбу.

Зінченко може і забрати м'яч, і почати атаку. Подивіться, як виріс Маліновський", – сказав Сабо в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, наступний спаринг України проти Нігерії відбудеться в Дніпрі 10 вересня, стартовий свиток пролунає о 21:30.

Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси

blog_ava
Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку – Соль знімає прокляття, Де Пена і Гармаш феєрять, кілька камбеків
18:52
10955
Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Євро-2020 Литва - Україна Йожеф Сабо Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна Україна Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
28
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук