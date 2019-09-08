Сабо: Коноплянка – головная боль сборной Украины

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился впечатлениями от победы Украины в матче с Литвой (3:0) в рамках квалификации к Евро-2020

"Было приятно смотреть, как наша сборная проводит матч. Мне нравится, что у нас строится игра. Особенно нравится полузащита.

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Шевченко видит, кто в каком состоянии находится. Сейчас, возможно, возникла головная боль после появления Коноплянки – куда его девать? Эта средняя линия сыграла хорошо.

Были моменты, когда нашим было нужно защищаться, 9 человек отходили назад. При потере мяча на половине соперника – сразу вступали в борьбу.

Зинченко может и забрать мяч, и начать атаку. Посмотрите, как вырос Малиновский", – сказал Сабо в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, следующий спарринг Украины против Нигерии состоится в Днепре 10 сентября, стартовый свиток прозвучит в 21:30.

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