toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сабо: Коноплянка – головная боль сборной Украины

22:32 213 Читати українською
Сабо: Коноплянка – головная боль сборной Украины
Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился впечатлениями от победы Украины в матче с Литвой (3:0) в рамках квалификации к Евро-2020

"Было приятно смотреть, как наша сборная проводит матч. Мне нравится, что у нас строится игра. Особенно нравится полузащита.

Коноплянка шокировал признанием, что не согласился бы перейти в Баварию

Шевченко видит, кто в каком состоянии находится. Сейчас, возможно, возникла головная боль после появления Коноплянки – куда его девать? Эта средняя линия сыграла хорошо.

Были моменты, когда нашим было нужно защищаться, 9 человек отходили назад. При потере мяча на половине соперника – сразу вступали в борьбу.

Зинченко может и забрать мяч, и начать атаку. Посмотрите, как вырос Малиновский", – сказал Сабо в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, следующий спарринг Украины против Нигерии состоится в Днепре 10 сентября, стартовый свиток прозвучит в 21:30.

Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса

blog_ava
Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэков
19:06
1204
Теги
Евро-2020 Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Йожеф Сабо Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина Украина Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
0
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук