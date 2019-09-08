toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка шокував зізнанням, що не погодився би перейти в Баварію

19:18 472 Читать на русском
Коноплянка шокував зізнанням, що не погодився би перейти в Баварію
Євген Коноплянка / Фото ФК Шальке

Новоспечений вінгер Шахтаря Євген Коноплянка визнав, що Бундесліга йому не підходить.

"Буде смішно звучати, але якби отримав пропозицію від Борусії Д або Баварії, напевно, б відмовив їм. Тому що Бундесліга – не мій чемпіонат. Це я зрозумів ще після року перебування там.

Коноплянка прокоментував матч Литва – Україна: Євген не зіграв за збірну вперше за 3 роки

Не хочу говорити, що припустився помилки, що шкодую. Але іспанський чемпіонат підходив мені більше, ніж німецький. Там більше силовий футбол, ніде правди діти, я не підходжу до цього, у мене інші плюси. Потрібно вибирати свій чемпіонат і команду. Тому я і вибрав так", – сказав Коноплянка в програмі Футбольний формат.

Нагадаємо, нещодавно донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа

blog_ava
Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна
15:20
17535
Теги
Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
28
хв
Іспанія
21:45
Фарерські острови
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук