Коноплянка шокував зізнанням, що не погодився би перейти в Баварію

Новоспечений вінгер Шахтаря Євген Коноплянка визнав, що Бундесліга йому не підходить.

"Буде смішно звучати, але якби отримав пропозицію від Борусії Д або Баварії, напевно, б відмовив їм. Тому що Бундесліга – не мій чемпіонат. Це я зрозумів ще після року перебування там.

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Не хочу говорити, що припустився помилки, що шкодую. Але іспанський чемпіонат підходив мені більше, ніж німецький. Там більше силовий футбол, ніде правди діти, я не підходжу до цього, у мене інші плюси. Потрібно вибирати свій чемпіонат і команду. Тому я і вибрав так", – сказав Коноплянка в програмі Футбольний формат.

Нагадаємо, нещодавно донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

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