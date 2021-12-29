"Рівень УПЛ не підвищився. Є тільки Динамо, Шахтар, підтягнулася Десна. З приходом Луческу піднялося Динамо, але не в грі, а в результаті, тому що Динамо не показує таку гру, як Шахтар. Ми розуміємо, що Луческу потрібна не краса гри, а просто результат. Тому ігри киян мені не завжди подобалися.

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Боротьба попереду. Одне очко відриву – це мало. Я віддаю перевагу Шахтарю. У них краща команда, сильніший підбір гравців. Тому не думаю, що буде боротьба. Шахтар однаково стане чемпіоном. Можна мене критикувати, але я явно бачу, що "гірники" зараз виглядають краще за всіх в УПЛ. Динамо здобуває результат за рахунок досвіду головного тренера. Луческу – прекрасний фахівець. Він розуміє, що з таким підбором футболістів у відкритий футбол грати не зможе. Тому його мета зараз – грати у футбол, який просто приносить очки", – резюмував Луческу в коментарі 1927.kiev.

Нагадаємо, Динамо пішло зимувати лідером УПЛ з перевагою в одне очко над Шахтарем – 30 проти 29-ти. Обидва українські гранди пробилися до 1/16 Ліги Європи.

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