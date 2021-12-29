"Уровень УПЛ не повысился. Есть только Динамо, Шахтер, подтянулась Десна. С приходом Луческу поднялось Динамо, но не в игре, а в результате, потому что Динамо не показывают такую игру, как Шахтер. Мы понимаем, что Луческу нужна не красота игры, а просто результат. Поэтому игры киевлян мне не всегда нравились.

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Борьба впереди. Одно очко отрыва – это мало. Я отдаю предпочтение Шахтеру. У них лучше команда, сильнее подбор игроков. Поэтому не думаю, что будет борьба. Шахтер все равно станет чемпионом. Можно меня критиковать, но я явно вижу, что "горняки" сейчас выглядат лучше всех в УПЛ. Динамо добывает результат за счет опыта главного тренера. Луческу – прекрасный специалист. Он понимает, что с таким подбором футболистов в открытый футбол играть не сможет. Поэтому его цель сейчас – играть в футбол, который просто приносит очки", – резюмировал Луческу в комментарии 1927.kiev.

Напомним, Динамо пошло зимовать лидером УПЛ с преимуществом в одно очко над Шахтером – 30 против 29-ти. Оба украинских гранда пробились в 1/16 Лиги Европы.

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