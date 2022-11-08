"Ці суперники цілком по зубах нашим командам. Але дуже важливо, щоб всі українські клуби повернулися до нормального робочого ритму. Думаю, що і Шахтар, і СК Дніпро-1 – фаворити у протистоянні з Ренном та АЕКом.

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Той же АЕК справив непогане враження в матчах з київським Динамо, і зміг обіграти киян. Можливо, у протистоянні з Динамо АЕКу трохи повезло, але загалом це дуже досвідчена команда, яку очолює іспанський тренер. І це вже не той кіпрський футбол, з яким я стикався в часи моєї ігрової кар’єри.

Щодо Ренна, то він здатний обіграти будь-яку команду в еврокубках. Це дуже кваліфікований колектив, за футболом якого цікаво спостерігати. Ренну потрібно вигравати та дійти в Лізі Європи якомога далі, тому що для них це бізнес – потім вони вигідно продають своїх найкращих виконавців.

Звісно, в лютому нашим клубам завжди важко було грати. Невідомо ще, де свої домашні матчі проти Ренна та АЕКа проведуть Шахтар та СК Дніпро-1. У Польщі у лютому погода може бути несприятливою, і поля далеко не в найкращому стані. Складно щось сказати наразі щодо варіанту з Румунією, наприклад, чи Туреччиною... Це складна логістика – невідомо, чи погодяться ці країни прийняти еврокубкові поєдинки українців.

Я вже зазначив, що наші клуби – фаворити у своїх парах. Але суперники у них складні. Тому важко буде не лише Шахтарю, а й СК Дніпро-1. Залишається тільки сподіватися на досвід, отриманий командами Йовічевіча та Кучера в осінній еврокубковій кампанії та на вдачу", – сказав Буряк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Шахтар потрапив в 1/16 Ліги Європи з Ліги чемпіонів, посівши у квартеті F третю сходину (пропустивши вперед Реал і РБ Лейпциг і випередивши Селтік). СК Дніпро у групі Е Ліги конференцій став другим після АЗ.

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