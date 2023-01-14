"Напередодні я прочитав, що нарешті було досягнуто домовленості стосовно розміру компенсації за гравця. Однак це сьогодні. А завтра цілком може бути, що до цієї теми приєднається інший претендент – Челсі, який готовий буде заплатити більше. Знаєте, зараз, коли йде війна, не дуже красиво виглядає, що Шахтар торгується.

Мудрик за крок від переходу в Арсенал – Шахтар майже витиснув з лондонців бажані 100 млн євро

Дай Боже, щоб донецький клуб все ж продав футболіста, а сам Мудрик зумів гармонійно увійти до нового колективу. Адже умови в англійській Прем'єр-лізі зовсім інші, ніж у нас. Якщо він опиниться в Арсеналі, то навіть не знаю, як у цьому клубі себе проявить. Адже у складі "канонірів" грають збірники різних країн – зокрема, Бразилії, Аргентини. Михайлові буде дуже важко. Аби не сталося так, як вже бувало з деякими нашими гравцями за кордоном: його купили, а він сидить на лаві запасних.

Михайло – молодий хлопець, який має всі необхідні дані для футболіста: і швидкість, і вміння вправно володіти м‘ячем. Англійці купують його не просто так – вони за ним ретельно стежили ще тоді, коли Шахтар виступав у Лізі чемпіонів. До того ж він молодий за віком. От у Арсеналі і подумали: треба платити зараз, адже коли через рік чи два будемо Мудрика продавати, то він коштуватиме вже 100-150 мільйонів євро. Це – бізнес", – сказав Сабо у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ переговори між Арсеналом і Шахтарем перебувають на фінальній стадії – представники "канонірів" вже прибули у Варшаву для закриття трансферу.

Мудрик в Арсенал: продадуть чи не продадуть взимку?