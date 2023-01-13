Трансфер Михайла Мудрика у команду Мікеля Артети може бути закритий у найближчий час.

Як повідомлялось раніше, Арсенал зробив Шахтарю нову пропозицію щодо переходу Михайла Мудрика. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, "каноніри" запропонували за українця 70 мільйонів євро фіксованою ціною та 20-25 мільйонів євро у вигляді бонусів.

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Пропозиція вже лежить на столі у керівників Шахтаря – клуби обговорюють умови, за яких активуються бонуси. Це можуть бути як складні умови (виграш "Золотого м'яча", перемога у Лізі чемпіонів чи завоювання трофеїв), так і простіші (певна кількість голів чи зіграних матчів). Таким чином, "гірники зможуть отримати за свою зірку бажані плюс-мінус 100 мільйонів євро, на яких наполягали весь цей час.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро. Нині футболіст перебуває з командою на зборах у Туреччині.

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