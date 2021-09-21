Чемпіонат Іспанії 2021/22, 6-й тур

Хетафе – Атлетіко – 1:2

Голи: Мітровіч, 45 – Суарес, 78, 90

Вилучення: Аленья, 74 (Хетафе)

Атлетік – Райо Вальєкано – початок о 23:00

Леванте – Сельта – початок о 23:00

Хетафе у рідних стінах приймав Атлетіко. Загалом, у першому таймі безліч шансів, щоб відкрити рахунок, були в обох команд, але реалізувати свій вдалось лише гостям. На 45-й хвилині Максімовіч навісив у штрафний майданчик, де Мітровіч головою замкнув – м'яч рикошетом від лівої стійки влетів у сітку.

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На 69-й хвилині "матрацники" могли відновити рівновагу – Суарес головою відгукнувся на подачу у карний майданчик, але м'яч після його удару влучив у поперечину. Трохи згодом, на 74-й, господарі залишились у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Аленья. Мадридці одразу кинулись в атаку, щоб реалізувати чисельну перевагу, і вже на 78-й рахунок зрівняв Суарес. Вони продовжили тиск на ворота суперника, і наприкінці поєдинку таки зуміли вирвати перемогу – дубль до свого активу записав Суарес.

Зазначимо, що у цьому матчі Атлетіко встановив новий легіонерський рекорд Ла Ліги – мадридці стартували з інтернаціональним складом, який містив у собі гравців з 10-х різних країн.

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