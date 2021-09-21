Спасительный дубль Суареса в видеообзоре матча Хетафе – Атлетико – 1:2
23:28 - Читати українською
Хетафе уступил Атлетико рамках 6-го тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
45’ Стефан Митрович
74’ Карлес Аленья
Луис Суарес 78’
Луис Суарес 90’
45’ Стефан Митрович
74’ Карлес Аленья
78’ Луис Суарес
90’ Луис Суарес
Команда Диего Симеоне была близка к потере очков во втором туре подряд. На момент удаления Карлоса Аленьи в счете вел имеено Хетафе.
Атлетико благодаря дублю Суареса одержал волевую победу над Хетафе и установил новый рекорд Ла Лиги
Получив численное большинство, Атлетико очень быстро отыгрался благодаря голу Луиса Суареса. В конце концов, именно уругвайский форвард и принес "матрасникам" победу, оформив дубль на последней минуте основного времени.
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