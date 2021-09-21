Хетафе уступил Атлетико рамках 6-го тура испанской Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Диего Симеоне была близка к потере очков во втором туре подряд. На момент удаления Карлоса Аленьи в счете вел имеено Хетафе.

Атлетико благодаря дублю Суареса одержал волевую победу над Хетафе и установил новый рекорд Ла Лиги

Получив численное большинство, Атлетико очень быстро отыгрался благодаря голу Луиса Суареса. В конце концов, именно уругвайский форвард и принес "матрасникам" победу, оформив дубль на последней минуте основного времени.