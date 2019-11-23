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Рятівний дубль Ляказетта у відеоогляді матчу Арсенал – Саутгемптон – 2:2

20:18 178 Читать на русском
Рятівний дубль Ляказетта у відеоогляді матчу Арсенал – Саутгемптон – 2:2
Арсенал – Саутгемптон – відео голів та огляд матчу / Фото Premier League

Саутгемптон втратив перемогу над Арсеналом в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

19’ Александр Ляказетт
90+6’ Александр Ляказетт
 
Денні Інгз 9’
Джеймс Ворд-Праус 71’
9’ Денні Інгз
19’ Александр Ляказетт
71’ Джеймс Ворд-Праус
90+6’ Александр Ляказетт

Саутгемптон повністю переграв господарів у першій половині гри і навіть зумів відкрити рахунок, але Ляказетт вирівняв становище.

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Після перерви Ворд-Праус не зумів реалізувати пенальті, але швидко виправився, вдало зігравши на добиванні. Коли здавалось, що сенсаційна перемога вже в кишені гравців Саутгемптона, французький форвард дублем врятував "канонірів" від ганьби.

Арсенал опустився на 7-му сходинку турнірної таблиці АПЛ. Саутгемптон не покидає зону вильоту – 19-й.

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Англія Відеоновини Арсенал - Саутгемптон Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал Саутгемптон Саутгемптон
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