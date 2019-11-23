Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко

Тоттенхем у першому матчі під керівництвом Жозе Моурінью переміг Вест Хем Андрія Ярмоленка (3:2) в рамках 13-го туру АПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Новий керманич "шпор" майже не здивував вибором основного складу на свій дебютний матч. Хіба впала в око відсутність у старті Еріксена. Крістіан непогано проявив себе в останніх поєдинках збірної Данії, але в Тоттенхемі після зірваного трансферу влітку хавбеку бракує мотивації. Натомість із перших хвилин зіграв Деле Аллі. І саме 23-річному англійцю дісталася одна з найважливіших ролей у тактичних побудовах Жозе Моурінью.

Тим часом Мануель Пеллегріні, який перебував під неймовірним тиском, виставив доволі прогнозований склад. Знайшлося місце в основі й Андрію Ярмоленку. Українець разом із Феліпе Андерсоном і Снодграсом покликаний був створювати нагоду головному бомбардиру господарів – Себастьяну Аллє.

Активніше розпочав Тоттенхем і вже на 3-й хвилині міг святкувати взяття воріт. Щоправда, стався фальстарт для нової команди Моурінью – Кейн за мить до гола після класного розрізного пасу Аллі заліз в офсайд. Вест Хем відповів за 5 хвилин, коли Аллє з кількох метрів пробив у руки Хіменесу. А ще за кілька миттєвостей вперше в кадр потрапив Ярмоленка, заробивши на собі фол у центрі поля.

До середини першої половини "шпори" серйозно взяли м'яч під свій контроль, але особливо гру не загострювали. За це їх могли покарати "молотки" – Ярмоленко зряче навішував у район лінії воротарського майданчика, але Снодграс програв силову боротьбу Ор'є і не зміг завдати удару. Тоттенхем відповів своєю напівнагодою, але Огбонна вчасно перервав гостру передачу Аллі.

А на 36-й хвилині сталося взяття воріт. Вест Хем раптово провалився у центрі поля, той же Деле в два дотики вивів на ударну позицію Сона, а кореєць хитнув оборонця і влучно пробив повз голкіпера – 0:1!

Тут же двічі небезпечно пробивав Аллі. Спочатку англієць небезпечно вистрілив здалеку, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. А через хвилину бив з льоту в атаці другим темпом, та м'яч парирував Хіменес. Зрештою, небувала працелюбність атакувального хавбека дозволила Тоттенхема подвоїти перевагу перед перервою: Аллі впав поблизу бокової лінії у боротьбі, але лежачи елегантно прокинув вперед на Сона, а вінгер ідеальним прострілом знайшов на дальній стійці Моуру – 0:2.

На другий тайм рішуче налаштованими вийшли обидві команди, але "шпори" вирішили долю поєдинку майже миттєво, з другої спроби. Розгромним рахунок на 48-й хвилині міг робити той же Моура – Сон вивів бразильця фактично віч-на-віч із воротарем, але той замість удару вирішив вирізати на партнерів і схибив. Та за хвилину справу було зроблено. Це Серж Ор'є ідеально навісив із правого флангу, а Харрі Кейн переграв Огбонну на другому поверсі – 0:3!

Швидкий м'яч Тоттенхема зробив наступні 40 хвилин формальністю. Вест Хем опинився у нокдауні, з якого впродовж тривалого часу не міг піднятися. Пеллегріні випустив на поле Форналса (замінив Ярмоленка) та Карлоса Санчеса, та найбільш активним був Антоніо. Майкл вперше з'явився на полі після серйозної травми, замінивши в перерві Андерсона.

Саме Антоніо взявся хоч трохи рятувати реноме "молотків". На 73-й хвилині англієць добре розвернувся в районі лінії штрафного після скидки Нобла й у падінні в більярдному стилі пробив у кут воріт Гассаніги – 1:3. Під завісу поєдинку Вест Хем навіть трохи притиснув "шпор" до власних воріт і забив гол зусиллями Райса, який арбітр справедливо відмінив через положення поза грою. А на 90+6-й хвилині після кутового та метушні в штрафному Огбонна скоротив перевагу до мінімуму, та на більше часу не вистачило.

Поразка від Тоттенхема впритул наблизила відставку керманича "молотків". Команда Пеллегріні востаннє перемагала 2 місяці тому й за останні сім турів набрала всього 2 очки. А ось Жозе Моурінью починає з перемоги, перервавши гнітючу серію Тоттенхема без перемог.

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