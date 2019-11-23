toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ

Ліверпуль переграв Крістал Пелас, Лестер здолав Брайтон, Арсенал вирвав нічию у Саутгемптона: 13-й тур АПЛ, субота

19:00 1060 Читать на русском
Ліверпуль переграв Крістал Пелас, Лестер здолав Брайтон, Арсенал вирвав нічию у Саутгемптона: 13-й тур АПЛ, субота
Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2 / офіційний сайт АПЛ

У 13-у турі АПЛ відбулось кілька поєдинків. Звіт матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 13-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 2:2

Голи: Ляказетт, 18, 90+6 – Інгз, 9, Ворд-Праус, 71

Борнмут – Вулверхемптон – 1:2

Голи: С. Кук, 59 – Моутінью, 21, Хіменес, 31

Вилучення: Френсіс, 37

Брайтон – Лестер – 0:2

Голи: Перес, 64, Варді, 82 (пен)

Уотфорд – Бернлі – 0:3

Голи: Вуд, 53, Барнс, 82 (пен), Тарковскі, 88

Евертон – Норвіч – 0:2

Голи: Кантвелл, 54, Србени, 90+2

Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2

Голи: Заха, 82Мане, 49, Фірміно, 85

Підопічні Унаї Емері вдома приймали Саутгемптон. Не минуло й десяти хвилин, як "каноніри" пропустили – захисники просто проспали Інгза, який вийшов на вільний простір та без проблем переграв голкіпера. Втім, лондонці зуміли відігратись досить швидко зусиллями Ляказетта – 1:1. У середині другого тайму "святі" заробили пенальті й знову вийшли вперед завдяки голу Ворд-Прауса. "Каноніри" все ж змогли вибороти нічию у домашньому матчі – дублем відзначися Ляказетт. 2:2 у підсумку.

У паралельному матчі Вулверхемптон вже у першому таймі оформив комфортну перевагу у два м'ячі над Борнмутом. Спершу Моутінью класно закрутив зі штрафного на лівому фланзі, а згодом Хіменес замкнув простріл Траоре – 0:2. Майже все стало зрозуміло після другої жовтої для Френсіса, який залишив Борнмут у меншості на увесь другий тайм. Втім, господарі знайшли у собі сили відквитати один гол по перерві – відзначився Кук. Більше команди не забивали – перемога "вовків" у підсумку.

Лестер приїхав у гості до Брайтона з бажанням продовжити свою переможну серію. "Лиси" повністю перегравали суперника, але у першому таймі голів глядачі не побачили. У другій половині підопічні Роджерса таки забили зусиллями Варді та Переса – перший асистував, другий забивав. Ближче до кінця матчу гості заробили пенальті – Варді з другої спроби таки переграв кіпера. Цього виявилось достатньо для кінцевої перемоги – 0:2.

Уотфорд вдома зустічався з Бернлі. Команди на двох майже не створили гольових моментів у першій половині. Після перерви гості таки зуміли вийти вперед – Вуд ефектно через себе переправив м'яч у ворота після подачі з кутового. А вже ближче до кінця матчу забили ще двічі – Барнс з пенальті, а Тарковскі після подачі зі штрафного. У підсумку – розгромна перемога Бернлі 0:3.

Евертон приймав Норвіч у рідних стінах. Обидві команди мали нагоди відкрити рахунок у першому таймі, але обійшлось без голів. По перерві гості вийшли уперед – Пуккі притримав м'яч поблизу штрафного й віддав на вільного Кантвелла, який легко переграв кіпера віч-на-віч. На 90+2-й Норвіч закрив питання щодо переможця – Србени підіймає свою команду з дна турнірної таблиці. 0:2!

Ліверпуль завітав у гості до Крістал Пелас. Наприкінці тайму господарі несподівано відкрили рахунок – Томпкінс замкнув подачу від кутового прапорця, але невдовзі арбітр скасував взяття воріт через порушення правил в атаці. Натомість вже на початку другого тайму Мане вивів свою команду вперед – Садьйо влучив в обидві стійки, але м'яч таки закрутився у ворота. Господарі змогли відігратись, але Фірміно таки вирвав для своєї команди важку перемогу на виїзді – 1:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

blog_ava
Маркевич спрогнозував поступ збірної України на Євро-2020
11:04
16475
Теги
Арсенал Арсенал Саутгемптон Саутгемптон Англія Ліверпуль Ліверпуль Крістал Пелас Крістал Пелас Борнмут Борнмут Уотфорд Уотфорд Брайтон Брайтон Лестер Сіті Лестер Сіті Бернлі Бернлі Евертон Евертон Вулверхемптон Вулверхемптон Норвіч Норвіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
42
хв
Динамо
17:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук