Ліверпуль переграв Крістал Пелас, Лестер здолав Брайтон, Арсенал вирвав нічию у Саутгемптона: 13-й тур АПЛ, субота

У 13-у турі АПЛ відбулось кілька поєдинків. Звіт матчів читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 13-й тур

Арсенал – Саутгемптон – 2:2

Голи: Ляказетт, 18, 90+6 – Інгз, 9, Ворд-Праус, 71

Борнмут – Вулверхемптон – 1:2

Голи: С. Кук, 59 – Моутінью, 21, Хіменес, 31

Вилучення: Френсіс, 37

Брайтон – Лестер – 0:2

Голи: Перес, 64, Варді, 82 (пен)

Уотфорд – Бернлі – 0:3

Голи: Вуд, 53, Барнс, 82 (пен), Тарковскі, 88

Евертон – Норвіч – 0:2

Голи: Кантвелл, 54, Србени, 90+2

Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2

Голи: Заха, 82 – Мане, 49, Фірміно, 85

Підопічні Унаї Емері вдома приймали Саутгемптон. Не минуло й десяти хвилин, як "каноніри" пропустили – захисники просто проспали Інгза, який вийшов на вільний простір та без проблем переграв голкіпера. Втім, лондонці зуміли відігратись досить швидко зусиллями Ляказетта – 1:1. У середині другого тайму "святі" заробили пенальті й знову вийшли вперед завдяки голу Ворд-Прауса. "Каноніри" все ж змогли вибороти нічию у домашньому матчі – дублем відзначися Ляказетт. 2:2 у підсумку.

У паралельному матчі Вулверхемптон вже у першому таймі оформив комфортну перевагу у два м'ячі над Борнмутом. Спершу Моутінью класно закрутив зі штрафного на лівому фланзі, а згодом Хіменес замкнув простріл Траоре – 0:2. Майже все стало зрозуміло після другої жовтої для Френсіса, який залишив Борнмут у меншості на увесь другий тайм. Втім, господарі знайшли у собі сили відквитати один гол по перерві – відзначився Кук. Більше команди не забивали – перемога "вовків" у підсумку.

Лестер приїхав у гості до Брайтона з бажанням продовжити свою переможну серію. "Лиси" повністю перегравали суперника, але у першому таймі голів глядачі не побачили. У другій половині підопічні Роджерса таки забили зусиллями Варді та Переса – перший асистував, другий забивав. Ближче до кінця матчу гості заробили пенальті – Варді з другої спроби таки переграв кіпера. Цього виявилось достатньо для кінцевої перемоги – 0:2.

Уотфорд вдома зустічався з Бернлі. Команди на двох майже не створили гольових моментів у першій половині. Після перерви гості таки зуміли вийти вперед – Вуд ефектно через себе переправив м'яч у ворота після подачі з кутового. А вже ближче до кінця матчу забили ще двічі – Барнс з пенальті, а Тарковскі після подачі зі штрафного. У підсумку – розгромна перемога Бернлі 0:3.

Евертон приймав Норвіч у рідних стінах. Обидві команди мали нагоди відкрити рахунок у першому таймі, але обійшлось без голів. По перерві гості вийшли уперед – Пуккі притримав м'яч поблизу штрафного й віддав на вільного Кантвелла, який легко переграв кіпера віч-на-віч. На 90+2-й Норвіч закрив питання щодо переможця – Србени підіймає свою команду з дна турнірної таблиці. 0:2!

Ліверпуль завітав у гості до Крістал Пелас. Наприкінці тайму господарі несподівано відкрили рахунок – Томпкінс замкнув подачу від кутового прапорця, але невдовзі арбітр скасував взяття воріт через порушення правил в атаці. Натомість вже на початку другого тайму Мане вивів свою команду вперед – Садьйо влучив в обидві стійки, але м'яч таки закрутився у ворота. Господарі змогли відігратись, але Фірміно таки вирвав для своєї команди важку перемогу на виїзді – 1:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ