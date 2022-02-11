Команда Маурісіо Почеттіно приймала Ренн у 24-му турі Ліги 1. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 24 тур

ПСЖ – Ренн – 1:0

Гол: Мбаппе, 90+3

Ліга 1 поступово відходить для парижан на другий план – після 23-х турів команда Почеттіно впевнено лідирувала, випереджаючи Марсель на 13 очок. Вже 15 лютого ПСЖ зіграє перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти мадридського Реала, а гра з Ренном (5 місце турнірної таблиці) стала останньою репетицією перед єврокубковою битвою, від якої багато в чому залежить майбутнє аргентинського тренера. Цікаво, що саме Ренн завдав лідеру чемпіонату єдиної поразки в поточній Лізі 1 – 2:0 у першому колі.

Мессі міг спровокувати скандал через презентацію нової форми ПСЖ – фотограф вміло врятував ситуацію

Почеттіно не вдався до серйозної ротації. Ті ж Мессі, Мбаппе та Хакімі з'явилися з перших хвилин. Відпочинок отримали лише новоспечені тріумфатори КАН – Гуйє та Діалло. Неймар, Рамос і Еррера продовжують заліковувати травми.

Ренн розпочав активніше за господарів Парк де Пренс. Навас парирував підступний удар Буріжо, а перед тим підопічні Бруно Женезіо ледь не покарали паржан за обрізку, але в останній момент захисники таки завадили пробити. Не бракувало огріхів у діях команди Почеттіно. Ренн раз за разом вибігав у контратаки і ледь не забив – на 14-й хвилині Сантамарії забракло лічених сантиметрів. Хавбек гостей бив головою після подачі кутового, а м'яч розминувся з дальньою стійкою. Дебют поєдинку був за Ренном.

Мессі практично не отримував м'яч, а от Мбаппе частіше потрапляв в епіцентр подій. Однак лідера ПСЖ одразу накривали по двоє суперників – з такою щільною опікою Кіліан нічого не міг вдіяти. Мессі одного разу на замасі класно прибрав двох опонентів, але його удар правою був надто невдалим.

Вболіваємо за улюблену команду в Лізі чемпіонів разом! Збирай друзів, міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Ближче до перерви Ренн підсів, а ПСЖ міг забивати. Після удару Мбаппе м'яч зрикошетив від Омарі та влучив у дальню стійку, а Сімонс, який опинився першим на добиванні, не зміг спрямувати м'яч у сітку. Зрештою, 0:0 до перерви з низкою питань до лідера чемпіонату. Бретанці явно не збиралися віддавати очки.

На перших секундах другого тайму Ренн знову мав супершанс. Сантамарія з 12-ти метрів пробив вище. Парижани відповіли невдалою спробою Дракслера. На добрих 15 хвилин гра заспокоїлася, аж допоки не вибухнув Мбаппе. Кіліан ефектно пройшов захисника, але з гострого кута пробив вище! В наступній атаці сімка ПСЖ таки забив, проте радів недовго – офсайд. Неймар у VIP-ложі вважав, що рішення рефері хибне.

По перерві Ренн вже не думав про контратаки, за що поплатився в компенсований час. Мбаппе на 90+3-й хвилині ударом у дальній кут завершив контратаку парижан після пасу Мессі. 1:0 – важка перемога ПСЖ.

Вже у вівторок, 15 лютого, команда Почеттіно прийме Реал на Парк де Пренс. Початок матчу 1/8 фіналу ЛЧ – о 22:00 за Києвом.

Маліновський проти улюбленого топа, екс-динамівець і Челсі в битві за титул, дербі Барселони – топ-матчі вікенду